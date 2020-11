Torna con insistenza l'ipotesi di rivedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Ne sono convinti anche i betting analyst che quest'oggi offrono il probabile ritorno del tecnico a 12,00. Probabile perché la quota è piuttosto alta. Attenzione però all'esperienza estera. L’idea Sarri a Napoli sarebbe una suggestione clamorosa soprattutto dopo i tanti veleni e le frecciate degli ultimi anni, ma i bookmaker lasciano aperte le porte anche al Manchester United con Solskjaer sempre traballante. Un futuro in Inghilterra è infatti fissato in lavagna a 12,00. In tabellone c'è anche il solito Paris Saint Germain, fissato a 16,00, e l'Inter a 20,00. Più difficile l'opzione Fiorentina, a 33,00, che ha da poco dato il bentornato a Cesare Prandelli. Impossibili invece le destinazioni spagnole: Real Madrid a 66,00 mentre Atletico Madrid e Barcellona addirittura a 100,00.