Sarri pronto a ripartire: lo aspetta la Premier. E vuole due della Lazio con sé

12 minuti fa



Dopo le dimissioni dalla Lazio, Maurizio Sarri è pronto a tornare in pista e a farlo in Premier League. L'allenatore toscano è già passato per un'esperienza al Chelsea e vorrebbe tornare nel miglior campionato al mondo. Secondo Il Messaggero,

ha già rifiutato il Nottingham Forest e sulle sue tracce ci sono Newcastle e West Ham.



LE RICHIESTE - In entrambe le squadre avrebbe chiesto un budget di circa 50 milioni di euro e due suoi pallini: Alessio Romagnoli e Matteo Guendouzi. In Inghilterra, con i Blues, Sarri ha trionfato in Europa League, portando in bacheca il suo primo trofeo internazionale.