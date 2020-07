Non c'è Paulo Dybala, quindi non ci sono grosse scelte da fare per Maurizio Sarri.indipendentemente da cosa possa riservargli il futuro, tra un rinnovo che non sembra proprio all'orizzonte e una cessione che appare complicata per mille fattori economici, anche nel caso in cui si arrivasse a una risoluzione contrattuale, con River Plate e Mls alla finestra. Contro il Milan in ogni caso tocca ancora a Higuain.. Che conosce bene le richieste del Napoli, ancorate tra i 40 e i 50 milioni solo cash, punto di partenza e non di arrivo della trattativa. Perché Milik sembra fortemente intenzionato a lasciare Napoli, quindi a non rinnovare quel contratto in scadenza nel 2021, infine a sposare la causa bianconera. Ecco perché nonostante le velleità iniziali, ora la coppia De Laurentiis-Giuntoli ha cominciato a valutare seriamente anche delle contropartite, che possano magari portare la valutazione più in alto possibile del cartellino del polacco, come ormai è prassi sul mercato internazionale.anche per questioni ambientali e di rivalità che pure in questa situazione sono tornate a galla, non è un mistero che ad Aurelio De Laurentiis non sia piaciuta l'apertura totale del polacco a trattare con il club bianconero.