Nemmeno il tempo di sbarcare a Torino che Maurizio Sarri fa già parlare di sè. Non poteva essere altrimenti, dopo che il futuro della panchina della Juve ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino a pochi giorni fa, quando il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo di Sarri. L'ex tecnico del Chelsea è arrivato in serata a Caselle: ai più attenti non è sfuggito un dettaglio interessante. L'allenatore, infatti, teneva in mano un abito particolare, di marca...! Molto probabilmente sarà lo stesso che indosserà domani mattina, quando alle 11 interverrà in conferenza stampa.