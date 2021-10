Ieri suvi abbiamo raccontato delle lamentele dialla vigilia dipere oggi le sue parole campeggiano sulle pagine di tutti i quotidiani. L'argomento è vecchio ma sempre attuale, anzi adesso ha riacquistato rilievo perché - causa Covid -Capita soprattutto in, non a caso tanti calciatori che arrivano da là non vengono schierati nel turno successivo di campionato (eperché non siano falsate).L'aspetto curioso della vicenda è che, tra tanti allenatori penalizzati da questa situazione effettivamente folle,Lanon ha un solo sudamericano convocato (non gioca nelcosì come) e i suoi nazionali europei. Non erano nemmeno troppi, tra l'altro, soprattutto se consideriamo i principali:è rimasto a casa per curarsi,viene ignorato da Luis Enrique così come sono fuori dal giro delle rispettive selezioni, per vari motivi,e i tre brasiliani di cui dicevamo.ha disputato la finalina di Nations League, ma c'è stata domenica e (soprattutto)Perché dunque Sarri si lamenta della sua situazione? Forse lo fae vorrebbe lavorare tanto con la squadra per offrire al pubblico uno spettacolo migliore. Oppure,, intende, con un artificio comunicativo., al punto chenemmeno sono stati portati a Roma mentresono arrivati stanchi e tardi. Eppure, dopo le parole di Sarri,. Senti chi si lamenta.@steagresti