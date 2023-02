Maurizio Sarri è intervenuto a Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio di Lazio-Sampdoria: "E' un tipo di partita che abbiamo sbagliato spesso, soprattutto nella scorsa stagione ma è accaduto una volta anche quest'anno. Sappiamo di correre rischi in questa situazione, ne teniamo conto. Come dico sempre, è importante che i ragazzi facciano bene quotidianamente in allenamento e poi le prestazioni in partita arrivano di conseguenza. Un commento sui singoli? Devo pensare alla sfida di stasera, non posso guardare più avanti".