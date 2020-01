Intervistato da Radio Rai, l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche dello stato di salute di Chiellini, allontanandonde il rientro: "E' in riatletizzazione, è ancora nelle mani dello staff medico, sta lavorando anche sul campo, non lo abbiamo ancora a disposizione quindi il percorso non è brevissimo".