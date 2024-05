Sarri: 'Tra 2 o 3 anni smetto. Milan? Senza quel no di Berlusconi non avrei allenato il Napoli'

A due mesi dalle dimissioni didalla panchina della, il nome del tecnico toscano continua a risuonare in accostamento a diversi club, con la possibilità di rivederlo ad allenare nella prossima stagione che stuzzica non solo gli addetti ai lavori, ma anche i semplici appassionati. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sarri ha dato importanti. Queste le dichiarazioni:“Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano per quello che hanno fatto negli anni”.

Una rivelazione che fissa un limite alla carriera dell'ex Lazio, Juventus, Napoli e Chelsea, ma che spinge a domandarsi questi 2 o 3 anni dove verranno trascorsi. Ad oggi, il nome di Sarri è stato accostato alle panchine di, ma il suo nome era comparso anche tra i candidati per un posto alla guida del“Sono ancorato a Figline, sono cresciuto in piazza. Poi ho giocato nelle giovanili del Figline e cinque anni in prima squadra. Devo rendere grazie a chi mi ha cresciuto, gli allenatori e tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera. E oggi sono qui a prendere un caffè con il mio amico da sempre Valerio Pianigiani. Così come nei giorni scorsi mi sono fermato a un allenamento degli Under 12 locali e ho visto il calcio vero. Sono tornato a casa con un senso di contentezza”.

“Arrigo è uno dei pochi che ha cambiato il calcio. C’è un prima Sacchi e un dopo Sacchi nell’ultimo secolo. Il mancato passaggio al Milan? Se non fosse arrivato per me il no da parte di Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli”.