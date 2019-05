Ore calde per il futuro di Maurizio Sarri e - di conseguenza - per la panchina della Juve. Dopo la vittoria dell'Europa League di mercoledì, quella di oggi era una giornata importante in casa Chelsea, con l'incontro tra il club, rappresentato da Marina Granovskaia, e il tecnico italiano. Nelle ultime ore, dall'Inghilterra, erano rimbalzate voci circa una possibile richiesta economica dei Blues per poter liberare Sarri, legato ai londinesi con un contratto fino al 2021.



SEGNALI POSITIVI - I segnali che arrivano da Londra, però, sono incoraggianti. Nel faccia a faccia di oggi, Sarri ha ribadito al club inglese la sua volontà di essere liberato per fare ritorno in Italia. Ragioni personali, ma soprattutto professionali, perché l'ex allenatore del Napoli è particolarmente attratto dalla possibilità di guidare la Juventus dopo l'era di Massimiliano Allegri. Una risposta definitiva arriverà nei prossimi giorni, soltanto dopo che Marina Granovskaia avrà riferito al patron Roman Abramovich gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

ALTERNATIVE - Una volta risolto il rapporto con i Blues, Sarri dovrà sedersi al tavolo a trattare con la Juve. I bianconeri, dal canto loro, non vogliono farsi trovare impreparati e spiazzati in caso di imprevisti. Per questo, resta vivo il piano B chiamato Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, seguito con forte interesse anche dal Milan, è in attesa dell'incontro decisivo con il presidente Lotito. Sullo sfondo non tramonta anche la pista che porta a Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham: ogni discorso, però, verrà rinviato a dopo la finale di Champions League di domani sera contro il Liverpool.