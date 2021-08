La Juventus è attualmente ancora ferma per quanto riguarda il mercato in entrata, anche se a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'attaccante brasiliano Kaio Jorge. Per finanziare colpi più onerosi come Manuel Locatelli, Cherubini deve cedere qualche pezzo pregiato. Per questo motivo Merih Demiral è finito al centro del mercato: il centrale turco parte dietro a Bonucci, Chiellini e De Ligt nelle gerarchie di Max Allegri, e potrebbe partire per fare cassa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oltre all'Atalanta sul turco ci sarebbe il forte interesse della Lazio. Sarri conosce il difensore e lo stima molto dopo averlo allenato due stagioni fa alla Juventus. La richiesta della dirigenza bianconera è di circa 30 milioni di euro.