Ciclo finito? Può darsi anche se daarrivano soltanto voci di una più semplice transizione. Il capolavorodegli ultimi 3 anni ha il volto di, autentico deus ex machina della crescita in campo della formazione nerazzurra, e capace di valorizzare un materiale umano e tecnico spesso sottovalutato, con giocatori importanti, che hanno fruttato al club plusvalenze di alto livello generando valore e profitti per la società. Se però Gasperini è stato ed è il volto di questo exploit,Con l'arrivo di Lee Congerton dal Leeds come nuovo ds, la posizione diè sempre più in bilico e sebbene ancora non siano arrivati comunicati ufficiali sull'addio a fine stagione attorno al ds italiano si sta aprendo una grossa bagarre di mercato.Il rapporto fra Sartori e Gasperini si era un po' deteriorato nell'ultimo periodo, ma l'Atalanta, finora, era riuscita a tenere unita e compatta la coppia d'ororicevendo però un primo no al trasferimento in Campania.Un anno dopo, e con l'arrivo di Congerton a Bergamo,che sta valutando la possibilità di avviare un progetto molto simile a quello dell'Atalanta per le prossime stagioni. Una possibilità che il ds non ha accantonato, ma che, almeno per ora, non lo ha convinto a dire sì, con il club emiliano che valuta anche il profilo di Angelozzi e che oggi resta in pole.e sebbene da Torino spingano per la conferma di Cherubini come ds della. C'è ancora tempo, del resto la stessa Juve 2021/22 lo ha confermato con l'addio a Paratici concretizzato a giugno inoltrato. La certezza? Chi lo strapperà all'Atalanta farà un grande affare. In pochi come Sartori sanno scovare talenti dal nulla e generare valore.