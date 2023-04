Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 3-0 contro la Salernitana.



Temeva un po' di appagamento?

"Peccato. Non siamo riusciti ad invertire il trend per arrivare a questa partita. Nel girone di ritorno è la prima partita che sbagliamo, speriamo che sia l'ultima e la Salernitana ha meritato. Andiamo a casa con rammarico".



Sbagliato l'approccio?

"Il primo gol è un episodio ma il nostro atteggiamento non era quello giusto. La Salernitana ha giocato ai ritmi che dovevamo avere noi. Non non volevamo quanto loro e si è visto".



Perché Frattesi fuori all'intervallo?

"Siamo passati a due a metà campo e abbiamo attaccato in quattro. Attaccare in cinque ci avrebbe esposto a dei rischi, non abbiamo trovato il gol e invece l'abbiamo preso".



Ha pesato la marcatura di Candreva su Lopez?

"Non ha pesato. Di solito giochiamo bene contro le squadre che giocano a uomo, mentre oggi non lo abbiamo fatto".