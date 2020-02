Allenamento pomeridiano quest'oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo Calcio: i neroverdi hanno svolto lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella su campo ridotto. Lavoro a parte per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Junior Traorè e Alessandro Tripaldelli. Domani è previsto una seduta pomeridiana a PORTE CHIUSE.