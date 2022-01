Il Sassuolo sta spingendo in queste ultime ore di mercato per cercare di dare l'assalto a due baby talenti oggi sotto contratto con Pisa e Padova. Si tratta di Lorenzo Lucca e Luca Moro per cui la strategia del club neroverde sarebbe quella di acquistarli ma lasciarli in prestito a giocare (Moro non potrebbe per regolamento giocare in una terza squadra oltre a Padova e Catania dove oggi è in prestito). Su Lucca c'è anche l'interesse di Milan e Juventus, Moro piace invece a Roma e Napoli