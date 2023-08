Primo giorno di scuola per Sassuolo e Atalanta. Le squadre di Dionisi e Gasperini si affrontano nella 1ª giornata di Serie A 2023/24. Fischio d’inizio alle 18:30 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia. Non ci saranno Berardi e Touré, due degli uomini più attesi, mentre De Ketelaere e Scamacca dovrebbero partire dalla panchina. Riflettori puntati su Zapata e Mulattieri, entrambi protagonisti del mercato.



I PRECEDENTI – Il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide in casa contro l’Atalanta con Alessio Dionisi in panchina, dopo aver ottenuto un solo successo nelle prime otto gare casalinghe contro gli orobici in Serie A (3N, 4P). Nelle cinque occasioni in cui il Sassuolo ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso: finora per i neroverdi tre pareggi alternati da due vittorie. Nonostante l’Atalanta sia la squadra che ha registrato più sconfitte alla prima gara stagionale in Serie A (27) la Dea ha vinto tutte le ultime cinque partite d’esordio nel torneo. Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2018/19) nessuna squadra ha segnato più gol dell’Atalanta nella prima partita stagionale: 15 reti per la Dea, al pari del Napoli.