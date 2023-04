Il trequartista del Sassuolo Nedim Bajrami ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 3-0 sul campo della Salernitana.



Da dentro come avete vissuto la gara?

"Sappiamo che qui a Salerno il clima è caldo. Abbiamo preparato la gara bene in settimana, ma abbiamo preso subito due gol. Abbiamo cercato di segnare, ma era difficile".



Dove ti trovi meglio?

"Posso giocare sia a destra che a sinistra, ma mi trovo meglio sulla trequarti. Le scelte sono del mister e do il massimo".



Stai trovando più difficoltà rispetto all'anno scorso.

"Il calcio è così, l'importante è che sto bene con la testa e mi devo allenare sempre forte".