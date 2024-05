Sassuolo, Ballardini: "Il tempo è stato poco, mi dispiace. Consigli e Ferrari all'ultima? Vi dico chi considero"

Davide, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Lazio: da una settimana la retrocessione degli emiliani è matematica, e le strade di allenatore e club si separeranno alla fine della stagione. La conferenza è stata inaugurata dall'ad"Ci tenevo a ringraziare il mister, il suo staff, per quello che è stato fatto sebbene non sia stato raggiunto il risultato auspicato ma mi sento di ringraziarlo perché abbiamo conosciuto le persone. Auguro un grosso in bocca al lupo a te e al tuo gruppo".

Quindi ha preso la parola: "Grazie a te e alle proprietà. Ai collaboratori che abbiamo trovato qui che sono straordinariamente validi, mi dispiace ma ci fermiamo qua perché non serve dire altro".- "Mi lascia tante buone cose perché come ho detto sempre la proprietà, i dirigenti, abbiamo incontrato persone serie e capaci. Il piacere c'è per questo ma è altrettanto il dispiacere per non aver ottenuto un risultato che potevi raggiungere, dall'altra c'è anche il fatto che a noi non è mai capitato di arrivare a 12 partite dalla fine, il tempo è davvero poco, due mesi e mezzo, per muoversi sono pochi".

"Io non ero qua ma tanti piccoli episodi ti portano a dire 'porco giuda questo è un anno difficile'. Noi siamo arrivati due giorni prima del Verona, una gara poi che era in controllo e se c'era una squadra che meritava era il Sassuolo, e in una situazione dove potevi fare gol tu si è fatto male il tuo giocatore più rappresentativo e lì si capisce che le difficoltà poi erano tanti".- "Ricordo che con Diamanti il Bologna era salvo e poi quando fu ceduto a febbraio il Bologna ebbe delle grosse difficoltà. Una volta perso il giocatore più rappresentativo bisognava metterci qualcosa in più tutti noi e non siamo riusciti a sopperire a questo, anche se un giocatore seppur bravo che sia non è che da solo ti fa vincere le partite, anche se e sottolineo anche questo mi pare d'aver capito, di aver sentito da voi, che il Sassuolo senza Berardi non aveva mai vinto una partita".

"Intanto noi abbiamo il dovere e vogliamo fare una partita dignitosa altrimenti è una mancanza di rispetto per tutti, a partire da noi, per il lavoro che facciamo, per la società, quindi abbiamo il dovere, vogliamo fare una buona partita perché è giusto così, le motivazioni sono tante. Alla Lazio in quel periodo c'era tanta confusione, 16 giocatori fuori rosa, liti, contratti, era una situazione molto complicata da affrontare, tant'è che poi dopo quell'anno cambiarono 15-16 giocatori mi pare andarono via".- "Berardi e Castillejo infortunati, Consigli ha la febbre e oggi non si è allenato".

"Dovremo valutare la situazione di Consigli. Presenteremo una formazione che crediamo sia competitiva, poi penso che sia giusto considerare Ferrari, Obiang, Consigli, quelli che hanno più esperienza qui, e si considerano anche i ragazzi che hanno giocato meno, faremo quella valutazione lì, sia l'una che l'altra"."Non tanto rimprovera perché l'impegno ce l'abbiamo messo tutto. Il fatto di Berardi ha inciso molto, il fatto delle 12 partite, quindi dei due mesi e mezzo ha inciso quindi vuol dire poco tempo ma nel poco tempo volevamo costruire una squadra più solida, meno fragile di quella che si è vista, questo è il nostro più grande rammarico".