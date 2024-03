Sassuolo, Ballardini: 'La Roma è cambiata, vi dico quando torna Toljan'

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma per il 29esimo turno della Serie A. Ecco le sue parole.



L'ANALISI - “Sarà fondamentale affrontare la partita da squadra e con lo spirito giusto. Dobbiamo dimostrare le nostre qualità e mettere in difficoltà gli avversari. Da quando la Roma ha cambiato guida tecnica ha uno spirito diverso e grande entusiasmo. Inoltre fa bene sia il giovedì che la domenica, senza soffrire le gare infrasettimanale. La partita perfetta non esiste, ma vogliamo fare una bella gara. La differenza è che contro le big quando sbagli si nota di più“.



I SINGOLI - “La squadra ha un bell’atteggiamento durante gli allenamenti: c’è un legame forte e si nota la voglia di fare il massimo per uscire da questa situazione. Credo che siano le qualità giuste per meritare delle soddisfazioni. Toljan è ancora indisponibile, dovrebbe tornare la prossima settimana. Gli altri stanno bene. Assenza di Thorstvedt? A centrocampo abbiamo giocatori bravi con qualità significative“.