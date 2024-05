Sassuolo, Ballardini: 'Laurienté se capisce i movimenti della seconda punta sarà difficile da prendere'

Davide, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Inter:“La prestazione a Firenze è stata particolarmente brutta. Ma questa prestazione di oggi la puoi fare solo se hai un gruppo solido che pensa per il bene della squadra. L’atteggiamento e lo spirito hanno portato a questo”.- “Vero che Domenico è un punto di riferimento, ma se tu hai una squadra con dei ragazzi seri che ce la mettono tutta e fanno squadra con il giusto spirito, puoi sopperire anche a questa assenza. Il dispiacere è che abbiamo fatto 2 partite, Lecce e Firenze, dove abbiamo sbagliato tutto. E questo dispiace. Però insieme, da squadra e con le nostre qualità, possiamo fare bene anche senza un giocatore straordinario come Berardi”.

“Il Sassuolo deve sopperire da squadra alle assenze, è chiaro che Laurienté per noi è molto importante per le qualità che ha. Anche Pinamonti ha fatto una partita straordinariamente generosa questa sera. Faccio fatica a dire chi è stato più bravo”.: "È un'impresa, battere l'Inter per una squadra come la nostra è un evento straordinario. La squadra, in tutti i suoi elementi, ha dato grande generosità e attenzione. A parere mio possiamo essere più bravi, intendo con la palla: avere più personalità e gestire meglio le situazioni in possesso di palla. Però oggi c'era l'Inter e abbiamo fatto una prestazione di squadra".

"Lui in Francia, io lo vedevo giocare, faceva anche il secondo attaccante. In Italia ha giocato sempre da esterno, ma per le qualità e la disponibilità che ha è un giocatore che ti dà fastidio se capisce un po' quando venire incontro, quando andare in profondità. Se capisce i movimenti del secondo attaccante fai fatica a marcarlo, le qualità sono importanti"."Il Sassuolo ha un po' quelle caratteristiche lì, è un gruppo con giocatori molto seri, che ci tengono molto. Come successo a Palermo, ci sono dei ragazzi che hanno delle qualità. Non sono abituati, anche se negli ultimi anni il Sassuolo ha cambiato tanti giocatori: abbiamo tanti giovani, di grande prospettiva ma giovani e con tante difficoltà da affrontare. Devi fare queste partite qua. Poi non so cosa può succedere, ma facendo queste prestazioni e cercando di mettere anche più personalità, perché i giocatori ci sono per gestire meglio il pallone e condizionare di più gli avversarie, le premesse ci sono per fare bene da qui alla fine".