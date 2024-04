Sassuolo, Ballardini: 'Responsabilità è mia, squadra passiva e atteggiamento sbagliato'

"Attenzione e aggressività sono caratteristiche che fanno la differenza e dalle quali non possiamo prescindere se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Eravamo riusciti a riaprire la partita, 30 secondi dopo hanno fatto il gol del 3-1 e la nostra difesa era anche ben schierata. Ovviamente mi assumo le mie responsabilità. Poi è chiaro che, con tutti i nostri pregi e difetti, è necessario affrontare gli avversari con uno spirito completamente diverso. Se giochi contro squadre più forti ci può stare abbassarsi nella loro metà campo, ma devi essere bravo a non farli respirare altrimenti non serve a nulla. Invece ci facciamo puntare e concediamo troppe occasioni, una squadra come la nostra non può permetterselo. La Fiorentina è superiore, ma con un atteggiamento diverso avremmo potuto creare delle difficoltà diverse". Queste le parole del tecnico del Sassuolo Davide Ballardini a DAZN, dopo il pesante ko con la Fiorentina.