Sassuolo, Ballardini: 'Ripreso quanto perso contro il Verona. Classifica? La conosciamo tutti'

L’allenatore del Sassuolo Davide Ballardini ha parlato a DAZN dopo il successo per 1-0 contro il Frosinone.



Prima vittoria sulla panchina del Sassuolo: quanto è contento di quello che ha visto?

"Laurienté è stato un buon esempio: vedere così tanta generosità è una spinta ulteriore che dà a tutti noi. Lo spirito deve essere quello. Oggi è stata una partita sporca: all'inizio eravamo contratti, poi ci siamo tolti un po' di peso nella testa e nelle gambe. Non è stata una partita bellissima, ma oggi abbiamo avuto quello che non abbiamo preso contro il Verona".



Quanto conta avere la testa libera?

"E' importantissimo. Abbiamo i mezzi per superare le difficoltà e con la testa devi sapere quello che devi fare, oltre a convivere con il peso del momento. Ci stiamo abituando".



Quanto è contento di allenare Thorstvedt e dispiaciuto che non ci sarà nella prossima gara?

"La squadra ha voluto prendersi un po' più di responsabilità, visto che non abbiamo Berardi che è il migliore che abbiamo. Pensiamo a domenica, dispiace non avere Thorstvedt e Doig, ma abbiamo un gruppo di ragazzi che ce la mettono tutta e sopperiremo anche a questo".



Come ha visto il quartetto offensivo?

"C'è stata disponibilità da parte di tutti. Sono 4 giocatori più disposti a fare la fase offensiva rispetto a quella difensiva, ma son stati umili e bravi in copertura".



Guarda la classifica?

"Sappiamo tutto qual è. Concentrati su quello che bisogna fare per cercare di ottenere il meglio".



Ha già fatto tanto: ora cosa deve fare per salvare il Sassuolo?

"Dobbiamo concentrarci sempre di più nel fare sempre meglio le due fasi di gioco. Quando i ragazzi capiscono te, la squadra deve far vedere di aver ben chiaro cosa fare con e senza palla".



Per Thorstvedt salvezza vicina: per lei?

"Lui è un norvegese, mi piace perché è così. Abbiamo capito il momento, sappiamo che il momento non è dei migliori e va bene così".



Contento per il clean sheet?

"Una volta gli allenatori avrebbero chiesto cosa fosse. Il clean sheet è 0 gol subiti: sono contento".