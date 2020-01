Sassuolo impegnato quest'oggi in un allenamento pomeridiano al Mapei Football Center. La squadra ha svolto riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparto e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Rogerio e Marlon.



Domani mattina si terrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE.