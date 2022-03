Queste le parole di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo, prima della partita contro lo Spezia in Serie A, raccolte da Dazn:



“Quest’anno sto facendo un ottimo campionato ma non devo fermarmi e continuare così settimana dopo settimana, cercando di migliorare. Io cerco di fare del mio meglio, quest’anno ci sto riuscendo e devo continuare così ma posso ancora migliorare tanto, devo lavorare sodo, anche per la Nazionale”