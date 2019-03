Queste le sue parole dopo l'1-1 contro la squadra partenopea: "Sono felice per il gol, abbiamo fatto una grande partita. Prendiamo questo risultato positivo contro una squadra importante e pensiamo al prossimo match. Stiamo lavorando tanto in settimana, stiamo migliorando anche sotto porta. Continueremo a lavorare anche nel corso di queste settimane per fare più gol. Boga? Fortissimo nell'uno contro uno. Oggi ha fatto una grande partita, come tutta la squadra. Dispiace per il risultato, ma va bene così. Obiettivi? La salvezza. Una volta raggiunta poi magari possiamo toglierci qualche sfizio"

ha segnato contro il Napoli una rete di gran prestigio. Rete che gli mancava da tempo immemore: non faceva gol dala Frosinone (vittoria 0-2). Al, l'ultima marcatura risaliva addirittura alla prima di campionato: il rigore che decise la vittoria per 1-0 contro l'Inter. In totale, sonoi gol di Berardi in Serie A questa stagione. Eguagliato lo score del 2017-2018. Numeri che si ha sempre l'impressione che siano troppo bassi, per un giocatore accreditato ad inizio carriera di poter essere una stella del calcio italiano.