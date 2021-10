Jeremy Boga, esterno offensivo del Sassuolo, parla a Dazn dopo il ko contro l'Inter: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma anche nel secondo. Meritavamo almeno il pareggio, ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Più verticalizzazioni? Vero, davanti abbiamo un giocatore forte nell'uno contro uno. Dobbiamo però chiudere le partite".



LA PARATA DI HANDANOVIC - "Pensavo che Djuricic poi avrebbe fatto gol, ma è stato bravo il difensore. Siamo arrabbiati per questo risultato. Inter? Sono favoriti per lo scudetto, hanno giocatori forti sicuramente davanti. Sono sicuro faranno un grande campionato, ma noi dobbiamo iniziare a fare punti".