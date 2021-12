Sassuolo-Bologna (mercoledì 22 dicembre, calcio d'inizio alle ore 16.30 in diretta su Dazn, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. Le due squadre sono appaiate all'undicesimo posto con 24 punti in classifica. I neroverdi vengono dal pareggio per 2-2 di Firenze, mentre i rossoblù hanno perso 2-0 in casa con la Juventus.



LE ULTIME - Dionisi deve ancora fare a meno degli infortunati Romagna, Obiang e Djuricic. Dall'altra parte Mihajlovic non può contare su Kingsley e Schouten: rispetto all'ultima partita contro la Juve, sulla fascia destra Skov Olsen viene preferito a De Silvestri. ​



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.



Arbitro: Fabbri, assistenti Macaddino e Sechi, Gariglio quarto uomo, Irrati e Cecconi al Var.