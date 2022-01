Sassuolo-Cagliari 1-0 (primo tempo 1-0)





Marcatori: 18’ p.t. Harroui (S)



Assist: 18’ p.t. Rogerio (S)







Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli (1’ s.t. Lopez); Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos (28’ s.t. Peluso); Scamacca (23’ s.t. Frattesi). All. Dionisi





Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare (1’ s.t. Goldaniga), Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti (41’ s.t. Cavuoti), Kourfalidis (32’ s.t. Desogus), Dalbert; Pavoletti, Gagliano (23’ s.t. Pereiro).

All. Mazzarri







Arbitro: Sig. Marchetti di Ostia Lido





Ammoniti: 7’ s.t. Obert (C), 40’ s.t. Ferrari (S)