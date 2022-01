Dopo le gare di ieri, gli ottavi di Coppa Italia continuano oggi con altre due partite: stasera c’è Inter-Empoli (ore 21), prima però alle 17.30 si affronteranno Sassuolo e Cagliari e la vincente sfiderà la Juventus nei quarti.



COME ARRIVANO - Entrambe le squadre hanno perso l’ultima gara in campionato e vinto la precedente: i nervoerdi arrivano dal brutto ko per 2-4 contro il Verona ma una settimana prima ne avevano fatti cinque all’Empoli, la squadra di Mazzarri ha perso all’Olimpico con la Roma vincendo però le due gare precedenti con Bologna e Samp che gli hanno permesso di risalire un po’ la classifica. I rossoblù sono terz’ultimi a 16 punti, -2 dalla zona salvezza che proveranno a raggiungere vincendo la prossima gara con la Fiorentina. Ora però testa concentrata sul Sassuolo, 12º in campionato con 28 punti.



IN COPPA - Per la squadra di Dionisi è il debutto stagionale in Coppa Italia, il Cagliari ha giocato un turno in più il mese scorso, vincendo 3-1 con il Cittadella nei sedicesimi grazie alle reti di Deiola Ceter e Pereiro.



Le formazioni ufficiali:



Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All.: Dionisi.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti, Kourfalidis, Dalbert; Gagliano, Pavoletti. All.: Mazzarri.