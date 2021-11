Dopo le vittorie di, rispettivamente contro, e la, torna in campo laLavede in programma cinque partite. Aprono le danze, che scendono in campo alle 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Mazzarri cerca punti salvezza contro un Sassuolo che dovrà fare a meno di Boga e Djuricic.Alle 15 tocca ad altre due sfide clou per la zona salvezza.con un D’Aversa sempre più in bilico e ancora senza Damsgaard. Il, invece, ospita il sorprendente: Mihajlovic non avrà a disposizione De Silvestri, mentre Zanetti ritrova in panchina il talentino Dennis Johnsen.Il big match è però quello delle, ma dovrà farlo senza Politano, l’ex della partita. Molto più in emergenza è invece Inzaghi che deve fare a meno di De Vrij e probabilmente anche di Dzeko, almeno non dall’inizio.In serata, alle, è il momento del tanto atteso esordio disulla panchina del, in casa contro la Roma di Mouruinho che ha perso Cristante per covid. Al suo posto dovrebbe giocare Diawara. Sheva invece deve farea a meno di Destro e Caicedo, i due attaccanti titolari e potrebbe schierare Goran Pandev.I (alle 12.30 su Dazn, Sky Sport e Sky Sport Calcio)(4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Traore; D. Berardi, Defrel, Raspadori. All.: Dionisi(4-4-2): Cragno; Zappa, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri.(alle 15 su Dazn)(4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Coulibaly L., Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Simy, Ribery. All.: Colantuono(4-3-3): Audero; Bereszynski, Dragusin, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Quagliarella, Gabbiadini. All.: D’Aversa(alle 15 su Dazn)(3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. All.: Mihajlovic.(4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Okereke, Kiyine. All.: Zanetti.(alle 18 su Dazn)(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Inzaghi.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa Fabiàn Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.(alle 20.45 su Dazn)(3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Biraschi, Badelj, Sturaro, Rovella, Cambiaso; Galdames, Pandev. All.: Shevchenko(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho