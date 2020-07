Francesco Caputo tocca quota 21 gol: "Ora Del Piero deve offrirmi una cena!". Dopo il 5-0 rifilato dal Sassuolo al Genoa, l'attaccante neroverde parla a Sky Sport: "Sono veramente felice per questo traguardo, è un record nella storia del club e voglio dedicarlo a tutti. Qui ho trovato una grande famiglia. Oggi si è visto tutto il nostro modo di giocare, il fatto che non ci arrendiamo mai: chiudiamo in bellezza il campionato, poi stacchiamo un po' la spina. La scommessa con Del Piero? Lui la cena l'ha promessa e io il traguardo l'ho raggiunto: ora attendo solo novità. Che futuro può avere il Sassuolo? Noi ci auguriamo sempre di fare il massimo, ogni anno è diverso da quello precedente. Teniamo tantissimo all'ottavo posto e già che il mister resta qui con noi è un punto di partenza importante per tutti. Il gol più bello? Mi sono tolto tanti sassolini dalle scarpe quest'anno, ho segnato tanti gol belli e sono contento. Messaggio a Mancini? Il messaggio è il campo...".