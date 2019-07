Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, posta una foto su Instagram per salutare l'Empoli: "In questi momenti i pensieri sono tanti, ma io non posso far altro che ringraziare tutti, dal presidente Corsi ai Direttori e tutta la gente, tifosi e amici di Empoli. Ho trascorso 2 anni bellissimi, fatti di vittorie e sconfitte. Ora le nostre strade si dividono ma sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande Società. Ora per me inizia una nuova stimolante ed importante avventura con il Sassuolo, ci metterò umiltà , impegno e dedizione come ho sempre fatto. Da ora in poi Forza Sassuolo".