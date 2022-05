L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Dazn prima della sfida che può decidere il campionato contro il Milan:



"Ci teniamo stretti i nostri giocatori a meno di opportunità importanti, il nostro obiettivo è crescere. Berardi? Abbiamo parlato col Milan e altre società in passato, ma adesso non è il momento. Vediamo più in là. Marotta? Non l'ho sentito, non ce n'era la necessità".