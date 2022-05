A poco più di un'ora dalla partita contro il Sassuolo, decisiva per lo scudetto, il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sento emozioni importanti, sento di avere la responsabilità di fare il massimo per raggiungere l’obiettivo dopo un anno di duro lavoro. È stata una settimana che abbiamo preparato con tranquillità, come le ultime settimane. Il mister è stato bravissimo a trasmettere le sue idee. È rimasto l’ultimo step, dobbiamo entrare in campo e fare del nostro meglio".



SUL SASSUOLO - "Il Sassuolo è sicuramente una squadra ostica, importante, con giocatori di qualità, dovremo fare una grande partita e rendere orgogliosi noi stessi e tutti i tifosi che sono venuti qua a sostenerci”.