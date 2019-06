Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky: "Se Berardi resta con noi siamo ben felici, ma tranquilli non lo siamo mai. Questo fa capire che il Sassuolo ha tanti ragazzi giovani e interessanti, noi speriamo sia una bandiera del Sassuolo e speriamo resti qui per diventare una nostra bandiera. Boga ha conquistato tutti, anche noi. Purtroppo ha avuto un infortunio ed è stato fermo qualche mese, ma il nostro desiderio è tenerlo ancora qui con noi perché il prossimo anno potrà farci vedere qualcosa di importante, solo la prossima estate potremmo prendere in considerazione offerte interessanti".