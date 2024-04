Ilsi prepara a scendere in campo contro l'Udinese nella sfida in programma per le 15. Un testa a testa dal sapore di sfida salvezza, che in particolare per i neroverdi risulta particolarmente importante per la rincorsa alla zona salvezza, distante 2 punti. Nell'avvicinamento alla sfida,, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn dando una lettura del difficile momento della propria squadra, concedendo anche un commento sulla recente scomparsa del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue dichiarazioni:

“In certi momenti c’è poco da dire, ma fa parte del nostro momento, di quello che stiamo vivendo: basta guardarci negli occhi per capirci. Ho avuto modo di vedere un’aria di cambiamento da dentro, Ballardini riesce a trasmettere valori e c’è tutto per riemergere, abbiamo tutte le possibilità per arrivare al nostro obiettivo"."Un ricordo di Barone? Con Joe c’era un rapporto speciale, lo ricordo come amico e non solo come dirigente. È un pensiero che ho in mente quotidianamente”.