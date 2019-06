Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato all'uscita della sede dell'Inter dopo l'incontro con la dirigenza nerazzurra: "Abbiamo già raggiunto l'accordo tra Sassuolo e Inter, Sensi farà le visite mediche la prossima settimana. C’è soddisfazione innanzitutto per dare l'opportunità ai nostri giocatori di andare in un grande club".



SULLE CONTROPARTITE - "Noi abbiamo preso un giovane come Sala, che avevamo individuato qualche giorno fa ma avevamo avuto qualche difficoltà perché l'Inter non era facilmente intenzionata a cederlo. Per noi è una grande gioia perché è un giovane interessante e promettente, per noi è una prima scelta. Ottimo anno di Sensi all’Inter? Glielo auguro, ha grandi qualità tecniche e umane. Se abbiamo sentito il giocatore? Ancora no. Se sarà contento? Arrivare all'Inter è una grande soddisfazione, se poi è felice la fidanzata…. Altri giovani in ballo? Per ora no, Sala era il primo giocatore deciso qualche giorno fa. Poi si è parlato di altri, ma l'unico giocatore che ci interessava era Sala. Gravillon? Prospetto interessante, se penseremo a lui lo faremo più avanti. In rosa abbiamo giocatori importanti, a lui possiamo pensare più avanti".