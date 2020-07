L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato al Corriere dello Sport: "Come ho convinto De Zerbi a restare? Tra noi c'è un rapporto speciale, ci conosciamo da anni e la pensiamo allo stesso modo. E' tutto più semplice quando società e tecnico sono in sintonia. C'è la volontà di portare avanti un progetto condiviso. Se ho temuto di perderlo? No, neanche per un secondo. Lui sapeva benissimo la nostra volontà di proseguire insieme".