Sassuolo, Carnevali: 'Defrel ha rifiutato il Granada. Berardi? In estate valuteremo'

Conclusa la sessione invernale di mercato, è ora di tirare le somme. Il primo bilancio per quanto riguarda il Sassuolo arriva da Giovanni Carnevali, ad dei neroverdi, che ha parlato di obiettivi sfumati e trattative concluse ai microfoni di Sky. Molti i giocatori entrati nelle riflessioni del dirigente del Sassuolo: dal trasferimento saltato di Gregoire Defrel, alle prime impressioni sui nuovi acquisti, fino al futuro di Domenico Berardi. Queste le sue dichiarazioni:



DEFREL SALTATO - "Defrel ha rifiutato il Granada, in Spagna. Ciò fa capire che l'interesse sui giocatori del Sassuolo vi sia stato. La nostra politica è quella di permettere ai giovani di potersi esprimere a un certo livello".



BERARDI IN ESTATE - "Abbiamo stoppato alcune richieste, non solo per Berardi, ma anche per Laurienté, che ne ha ricevute dall'estero. In questa fase di mercato, considerando anche la classifica, non era momento di cessioni importanti. Poi, se in estate ci saranno offerte importanti, valuteremo".



DOIG E KUMBULLA - "Sono stati fatti due buoni inserimenti. Kumbulla era un nostro obiettivo dai tempi del Verona, e ci potrà dare un grande aiuto. Così per Doig. Crediamo che possa avere un futuro importante. Crediamo di avere migliorato la difesa, poi sarà il campo a dimostrare la bontà del nostro operato".