L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A, partendo dal no del governo alla proroga dei diritti tv: "Delusi dall'emendamento di Lotito? Non siamo delusi, sono cose che vanno chiarite meglio. Sono opportunità che si possono avere ma non è ben chiara la situazione. Spero ci sia un chiarimento".



Puntate alla proroga?

"La cosa è normale, di buonsenso. Se c'è buonsenso non dovrebbero esserci problemi".