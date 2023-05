Prima della partita contro il Monza, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato così della situazione contrattuale del tecnico Alessio Dionisi: "Ci siamo incontrati, ormai la trattativa si sta concludendo in questi giorni, nelle prossime ore firmeremo l'accordo biennale. Il desiderio comune è di continuare in questo percorso che ci sta dando dei buoni risultati".



Poi su Berardi e Frattesi: "Sono due giocatori per cui ci arrivano più richieste rispetto a qualcun altro, ma il Sassuolo ha già fatto le sue vendite e vogliamo continuare. Anno prossimo sarà l'undicesimo consecutivo in A, vogliamo tenerci stretti anche alcuni pezzi pregiati del Sassuolo".