Sassuolo, Carnevali: 'Dionisi mai in discussione, andiamo avanti con lui. Problemi con la Figc? Risolviamone altri' VIDEO

Federico Albrizio, inviato

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato così prima della riunione in Lega Calcio.



DIONISI – “Mai stato messo in discussione. I risultati non sono dei migliori, ma abbiamo una buona squadra e un buon allenatore. É più di un mese che si tratta di questa situazione di Dionisi, ma allo stesso tempo non è cambiato nulla. Andiamo avanti con lui, ripartiamo dalla partita contro il Torino”.



RIUNIONE ODIERNA – “Non mi aspetto niente di particolare”.



SERIE A A18 SQUADRE – “Noi siamo favorevoli alle 20, ma non è quello il problema. È un problema di riforma del calcio, servono nuovi sistemi. I problemi sono altri”.



PROBLEMI CON LA FIGC – “Dobbiamo risolvere prima i problemi al nostro interno”.