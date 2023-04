Nel corso di una lunga intervista a SportWeek, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali racconta un retroscena di mercato legato al suo ex allenatore De Zerbi, oggi al Brighton: "La Fiorentina ci aveva fatto una richiesta importante per Duncan ma lui non voleva darlo via, e se l'avessimo ceduto aveva chiesto un sostituto. Io sostenevo che il nostro centrocampo stesse bene così, quindi gli ho attaccato il telefono, ho venduto Duncan e non ho preso nessuno. Non ci siamo parlati per 20 giorni, poi una mattina ci siamo incrociati e siamo scoppiati a ridere prima di abbracciarci".