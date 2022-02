Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, racconta un retroscena di mercato su Frattesi al Messaggero: "La scorsa estate venni chiamato ad Arcore da Berlusconi. Feci un pranzo con lui dove l’argomento principale era proprio Frattesi. Era innamorato di Davide, lo voleva acquistare a tutti i costi. La riunione è durata tanto e si è conclusa come sapete. Ma dire di no a lui non è stato affatto facile. Per Frattesi ci sono attenzioni da parte di tante società italiane e straniere. Arriverà a grandi livelli, ma non è scontato che parta in estate: potrebbe anche rimanere".