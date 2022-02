L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sui gioielli neroverdi nel corso di un'intervista a Il Messaggero: "Scamacca ha tanto mercato, tra i primi club a informarsi c'è stata l'Inter ma sono arrivate anche richieste dall'estero. Al momento però non ci sono né accordi né trattative chiuse con nessuno. Frattesi? L'estate scorsa mi ha chiamato Berlusconi, lo voleva a tutti i costi. Non è stato facile resistere. La Roma ci credeva molto e non avrebbe mai voluto venderlo, ma ci sono momenti in cui si preferisci la piazza dove si ha più possibilità di giocare; Davide deve ancora crescere molto, ha margini incredibili e su di lui ci sono club italiani e stranieri".



BERARDI - "E' la nostra bandiera, è un campione e dobbiamo dargli il giusto peso. In estate è arrivata un'offerta della Fiorentina ma non era adeguata".



RASPADORI - "Viene dal settore giovanile, è il nostro fiore all'occhiello. A gennaio è arrivata un'offerta dalla Premier per lui. Il Napoli? No, ci ha chiesto solo Boga".



JUVE - "Essere accostato a un club così importante fa sempre piacere. Io ho fortuna di lavorare in una grande società e con la proprietà ho un legame forte; sono consapevole di stare in un grande giovane club".