Il Sassuolo è sulle ali dell'entusiasmo dopo aver espugnato San Siro e vuole consolidare la propria ottima classifica contro una Fiorentina che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Una sfida che si preannuncia divertente considerando le idee di gioco di Dionisi e Italiano.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara tra Sassuolo-Fiorentina con calcio d'inizio sabato alle ore 20.45 sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport Calcio (numero 202), smartphone e tablet tramite le app di Dazn, Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Raspadori; Scamacca.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil.