Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Lazio: "Siamo fiduciosi oggi, nonostante i numerosi cambi che mister De Zerbi ha deciso di attuare nella formazione. Giocare tre partite in una settimana è difficile, ed è importante avere sempre giocatori pronti. Dobbiamo migliorarci partita dopo partita, ma tenere i piedi per terra e fare i conti alla fine. Siamo pronti ad affrontare la Lazio".



SULLO SCOUTING - "E' determinante trovare dei giovani da valorizzare per portare poi degli introiti nelle casse, per ambire a creare una squadra competitiva. E' un lavoro di gruppo. Abbiamo una buona organizzazione ma possiamo sempre migliorare. Parte un po' tutto da quello che ha voluto la famiglia Squinzi, la progettualità è alla base di tutto".