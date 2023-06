La riunione di Lega in programma oggi è stata anche l'occasione per imbastire le prossime trattative di mercato. Non è passata inosservata l'uscita dalla sede milanese, a braccetto, di Giovanni Carnevali e Guido Angelozzi, i due deus ex machina di Sassuolo e Frosinone. I due hanno tenuto un breve discorso, al cui centro c'è sicuramente il profilo di Samuele Mulattieri.. Il giovane attaccante, di proprietà dell'Inter, ha fatto benissimo in Ciociaria e proprio il club neopromosso in A

ha esercitato il diritto di riscatto che aveva su di lui. Scontata la risposta dei nerazzurri, che hanno, a loro volta, un diritto di riacquisto e lo faranno valere. L'attaccante piace, e molto, proprio al Sassuolo che potrebbe volerlo in autonomia o farlo rientrare nella trattativa per Frattesi.