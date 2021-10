L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Inter: “Perché Defrel? Diamo l’opportunità di giocare a tutti, è una scelta tecnica fatta dal mister. Raspadori è un po’ affaticato, Defrel sicuramente farà bene. Come abbiamo resistito a Scamacca a Raspadori? Voleva sia Scamacca che Raspadori, ma li abbiamo sempre voluti tenere. Secondo me oggi non sono ancora pronti per una big come l’Inter, diamogli tempo di crescere. Richieste comunque ne sono arrivate, non solo dall’Inter. Due anni dalla scomparsa di Squinzi? Per noi rappresenta tutto. Il nostro pensiero va sempre verso di lui e verso la moglie. Sono persone che hanno costruito un percorso e ci hanno dato un’idea, noi cerchiamo di portarla avanti. Ci mancano tanto, soprattutto in queste partite. Il rinnovo di Pellegrini e il gol di Locatelli? E’ una grande soddisfazione, significa che il lavoro sta portando risultati. Sono giocatori da Nazionale, il percorso che stiamo facendo nel cercare questi ragazzi funziona. Siamo felici per loro, ci lega sempre un rapporto umano e siamo contenti”.