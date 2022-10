Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l'Inter: "Per prendere Laurienté ci ha spinto la mancanza di Traoré. Dovevamo coprire un buco in quel ruolo, lui era il primo della lista. La trattativa non è stata facile, ma l'abbiamo chiusa facendo un investimento importante".