Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti prima del fischio d'inizio del match contro il Cagliari. "Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ragazzi più forti restino qui al Sassuolo. Non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli, anche perché loro sono convinti di restare qui".



Marlon va al Fulham? Ferrari resta nonostante la richiesta del Torino?

"Per Marlon c'è un'offerta importante del Fulham, la trattativa è in corso e vediamo se la porteremo a termine. Per Ferrari non è arrivata alcuna offerta ufficiale del Torino, il suo procuratore ha portato un'offerta ma troppo bassa, non accettabile".